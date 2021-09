22.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Grünen bleiben in den Umfragen weiterhin nur auf dritter Position. Jetzt will Kanzlerkandidatin Die Grünen bleiben in den Umfragen weiterhin nur auf dritter Position. Jetzt will Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Karlsruhe noch mal mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Sehen Sie ihren Wahlkampf-Endspurt hier live. 👓 Vollständige Meldung