Scholz, Laschet, Baerbock: Wen will die EU? Wird dem neuen Kanzler Europa leicht von der Hand gehen? In Paris, Warschau und Brüssel wird in die Glaskugel geschaut. Bernd Riegert mit Einschätzungen.

Deutsche Welle vor 12 Stunden - Welt





Die Ärzte mobilisieren zur Wahl Mit stark politischen Songs auf dem neuen Album "Dunkel" will die Berliner Punkrockband Die Ärzte vor der Bundestagswahl für mehr Beteiligung mobilisieren....

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland