IMMPJ 🇧🇷🇬🇧🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇪🇺 RT @NDRinfo: Ampel oder Jamaika? Das ist hier die Frage. Auf die Grünen und die FDP kommt es jetzt an, denn sie könnten gemeinsam die nächs… vor 2 Minuten Hans-Jürgen Lindemann RT @NDRinfo: Ampel oder Jamaika? Das ist hier die Frage. Auf die Grünen und die FDP kommt es jetzt an, denn sie könnten gemeinsam die nächs… vor 5 Minuten NDR.de RT @NDRinfo: Ampel oder Jamaika? Das ist hier die Frage. Auf die Grünen und die FDP kommt es jetzt an, denn sie könnten gemeinsam die nächs… vor 22 Minuten andreasbriel RT @NDRinfo: Ampel oder Jamaika? Das ist hier die Frage. Auf die Grünen und die FDP kommt es jetzt an, denn sie könnten gemeinsam die nächs… vor 23 Minuten NDR Info Ampel oder Jamaika? Das ist hier die Frage. Auf die Grünen und die FDP kommt es jetzt an, denn sie könnten gemeinsa… https://t.co/cRu2t6eRUb vor 28 Minuten Markus Schubert Müder Mann - aber mit Plan. Mein Gespräch heute früh auf @ndrinfo mit @Die_Gruenen Chef Robert Habeck: "Wir werden… https://t.co/R9qlM3Duyu vor 28 Minuten