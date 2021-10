02.10.2021 ( vor 5 Tagen )

Innerhalb eines Tages ist die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona -Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz erneut gesunken - von 54, 5 auf 52, 6. Der Wert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Samstag (Sta