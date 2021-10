Baldauf will CDU-Chef in Rheinland-Pfalz werden Der stellvertretende rheinland-pfälzische CDU-Chef und Landtags-Fraktionsvorsitzende, Christian Baldauf, will Nachfolger von Julia Klöckner an der Spitze der...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland Auch berichtet bei • n-tv.de