diana was denn mit österreich und sebastian kurz los eig hält er das alles nicht mehr aus ? vor 5 Stunden erst recht @von_den_ Oh nein und oh ja. Nein, weil das Regime Kurz bleibt und die Grünen ruiniert sowie #türkis genau wegen di… https://t.co/yBtg7OY3Io vor 6 Stunden Walter Witzig RT @cicero_online: Die Regierungskrise in #Oesterreich hält an, die Grünen wollen Bundeskanzler #SebastianKurz stürzen. Die Folgen wären Ne… vor 8 Stunden Josef David Der #Kurz hält das Land mit seinen taktischen Spielchen in Geiselhaft . Er macht Österreich zum Spielball für sich… https://t.co/NS5Qp5XR7m vor 8 Stunden brucemillerca RT @Fabian_Eder_AUT: Methode: Destabilisierung. Ziel: Chaos. Lösung: Autokratie. Das ist der Plan des #TeamKurz #Kurz #Regierungskrise Aris… vor 8 Stunden Fabian Eder Methode: Destabilisierung. Ziel: Chaos. Lösung: Autokratie. Das ist der Plan des #TeamKurz #Kurz #Regierungskrise A… https://t.co/MvCGmILqLK vor 8 Stunden