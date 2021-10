11.10.2021 ( vor 2 Stunden )

Nach Korruptionsvorwürfen: Erst vor zwei Tagen war Sebastian Kurz als Kanzler in Österreich zurück getreten. Nun wurde sein Nachfolger vereidigt. Alexander Schallenberg ist der neue Bundeskanzler in Österreich. Der bisherige Außenminister wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag