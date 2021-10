GoodOldGamer RT @derspiegel: Bei einem Abendessen sprach die Bundesregierung mit Richtern des Bundesverfassungsgerichts über die Coronapolitik. Kläger w… vor 2 Minuten Ruebelbuebe Karlsruhe: Befangenheitsantrag gegen Verfassungsgerichtspräsident Harbarth abgelehnt Eigenartig was alles bei Mutti… https://t.co/xn35owSJvj vor 1 Stunde #noafd #noreichsbürger #angstvortotalitärensysteme Karlsruhe: Befangenheitsantrag gegen Verfassungsgerichtspräsident Harbarth abgelehnt https://t.co/FqVz1SpWus via @derspiegel vor 1 Stunde #noafd #noreichsbürger #angstvortotalitärensysteme Wer glaubt, Harbarth ist unabhängig, glaubt auch, dass die Impfung andere schützt. Karlsruhe: Befangenheitsantrag… https://t.co/z6Bq6ulpgc vor 1 Stunde Mara ZEIT lässt in den Kommentaren sogar Kritik an Harbarth zu, die ansonsten wieder gesperrt worden wären. Was ist hier… https://t.co/HfNqnTW24O vor 2 Stunden SG Respekt 🏠🚓🚒🚑 RT @rosi_lux: „Das BVerfG begründete die Entscheidung zu Harbarth und einer weiteren Verfassungsrichterin am Montag in Karlsruhe damit, das… vor 2 Stunden