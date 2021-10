+++ Corona-News aktuell +++: RKI registriert 11.903 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 65,4

Weiterhin wenig Dynamik in der Corona-Pandemie: Das RKI meldet ein Sieben-Tage-Inzidenz von 65,4 - gestern lag der Wert bei 65,8.

Berlin (dpa) - Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000...

RKI registriert 11.903 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 65, 4 Die Fallzahlen in Deutschland sind ähnlich wie in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 65, 4 von 65, 8 am Vortag. Die Gesundheitsämter...

