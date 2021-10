Rot-gelb-grüne Koalitionsverhandlungen: Die Pläne einer Ampel werden kaum finanzierbar

Die Mail von Merz - Es wird ungemütlich: SPD-Linke um Kevin Kühnert wird treuren Tribut von Ampel fordern In Berlin hat sich in den letzten vier Jahren gezeigt, was durch eine rot-rot-grüne Regierung alles blockiert werden kann. Auch in einer Ampel-Koalition im Bund...

Focus Online vor 2 Tagen - Politik