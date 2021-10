15.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Corona-Sieben-Tage-Inzidenzwert bei Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen ist in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. In der vergangenen Woche lag dieser Wert bei den Sechs- bis Elfjährigen etwa bei 92, 6 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, wie das Kultusministerium der dpa am F