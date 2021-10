16.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält die Bildung einer Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP für wahrscheinlich. "Wir haben in den Sondierungen die Grundvoraussetzung für eine Ampel- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält die Bildung einer Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP für wahrscheinlich. "Wir haben in den Sondierungen die Grundvoraussetzung für eine Ampel- Koalition geschaffen: Wir haben Vertrauen aufgebaut", sagte Dreyer, die selbst in Rheinland 👓 Vollständige Meldung