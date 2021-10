20.10.2021 ( vor 1 Tag )



Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard hat die über 70-Jährigen in Hamburg zur Corona-Auffrischungsimpfung aufgerufen. Neben den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen könnten auch Pflegepersonal und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit Patientenkontakt diese sogenannte Booster-Impfung erhalten Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard hat die über 70-Jährigen in Hamburg zur Corona-Auffrischungsimpfung aufgerufen. Neben den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen könnten auch Pflegepersonal und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit Patientenkontakt diese sogenannte Booster-Impfung erhalten 👓 Vollständige Meldung