21.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner will seine Partei im kommenden Jahr in die niedersächsische Landtagswahl führen. "Ich beabsichtige da wieder anzutreten und der Partei vorzuschlagen, auf Listenplatz eins zu kandidieren", sagte Birkner der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Er führte seine Der FDP-Landesvorsitzende Stefan Birkner will seine Partei im kommenden Jahr in die niedersächsische Landtagswahl führen. "Ich beabsichtige da wieder anzutreten und der Partei vorzuschlagen, auf Listenplatz eins zu kandidieren", sagte Birkner der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Er führte seine 👓 Vollständige Meldung