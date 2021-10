23.10.2021 ( vor 9 Stunden )

Eklat beim CDU-Kreisparteitag in Mannheim: Eine Reporterin wollte von der Sitzung, in der es auch um die Maskenaffäre des CDU-Politikers Nikolaus Löbel ging, in einer Live-Schalte berichten. Doch dessen enger Mitarbeiter Thomas Hornung bedrängte die Journalistin.