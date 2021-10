KingSalifu 🦖🦕 RT @oermemes: Bruce Springsteen UND Barack Obama durften gestern mit Ingo Zamperoni sprechen. Was für eine Ehre für die beiden! https://t.c… vor 40 Minuten Springsteen bot [News]Obama und Springsteen besorgt um Spaltung in USA https://t.co/eg3WSN5BGY Ex-US-Präsident Barack Obama und Mus… https://t.co/3pCYuXWXGP vor 47 Minuten Marco aus dem Pott RT @oermemes: Bruce Springsteen UND Barack Obama durften gestern mit Ingo Zamperoni sprechen. Was für eine Ehre für die beiden! https://t.c… vor 1 Stunde Spidey’s Mam 🕷 RT @oermemes: Bruce Springsteen UND Barack Obama durften gestern mit Ingo Zamperoni sprechen. Was für eine Ehre für die beiden! https://t.c… vor 1 Stunde Springsteen bot [News]Springsteen: «Sind bizarren Verschwörungstheorien ausgeliefert» https://t.co/Qeksc2SBJ2 Barack Obama und Bruc… https://t.co/L9w7fwKBfm vor 2 Stunden tyrkir RT @oermemes: Bruce Springsteen UND Barack Obama durften gestern mit Ingo Zamperoni sprechen. Was für eine Ehre für die beiden! https://t.c… vor 3 Stunden