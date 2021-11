03.11.2021 ( vor 1 Tag )



In Kiew wird zur Realität, was viele in Deutschland befürchten: Wer nicht geimpft ist, für den gilt ein strenger Lockdown. Selbst öffentliche Verkehrsmittel kann man nur mit Impfzertifikat oder negativem Corona-Test betreten. Der erste Tag der Regelung sorgt für Unruhe. 👓 Vollständige Meldung