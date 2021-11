04.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Ursula von der Leyen predigt unablässig den Green Deal der EU zum Klimaschutz. Doch sie selbst nimmt es damit wohl nicht immer so genau. So reiste von der Leyen im Juni mit dem Privatjet von Wien nach Bratislava. Das sind runde 50 Kilometer Strecke. 👓 Vollständige Meldung