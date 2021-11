Reiner Reflex RT @FSK: "Höchststand an Neuinfektionen: Minister ringen um Corona-Kurs für den Winter" In Strande, nahe Kiel sitzt eine Vizepräsident des… vor 1 Tag Main-Echo Die Infektionszahlen steigen auf ein Allzeithoch, die Zahl freier Intensivbetten sinkt: Die Gesundheitsminister von… https://t.co/cSOiE0FEMo vor 1 Tag Badische Zeitung Die Infektionszahlen steigen auf ein Allzeithoch, die Zahl freier Intensivbetten sinkt: Die Gesundheitsminister rin… https://t.co/JMdjRjGzxk vor 2 Tagen FreiesSenderKombinat "Höchststand an Neuinfektionen: Minister ringen um Corona-Kurs für den Winter" In Strande, nahe Kiel sitzt eine Viz… https://t.co/9dpNctRDJF vor 2 Tagen Gnutiez https://t.co/A7QLN6YveW zeitonline hat eine Headline geändert. Gesundheit: Höchststand an Neuinfektionen: Ministe… https://t.co/iUUdQhln8P vor 2 Tagen