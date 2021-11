05.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Führende Umweltschutzorganisationen haben diese Woche einen öffentlichen Appell an die Ampel-Koalitionäre gerichtet. Doch wer steckt hinter dieser Kampagne? Wie nun bekannt wurde, sollen die Grünen in einem Brief dazu aufgerufen haben, Druck auf die Koalitionspartner auszuüben. Diese reagieren verwundert. 👓 Vollständige Meldung