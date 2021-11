05.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Es geht wieder los. Hohe Inzidenzen, ausgelastete Intensivstationen - Deutschland ist mittendrin in der vierten Corona-Welle. Die Ampel will für die kommenden Monate das Infektionsschutzgesetz verändern. Das Pandemie -Management soll dann jedes Bundesland für sich selbst übernehmen. Das kann gut oder schlecht sein. Je nachdem, in welchem man lebt. Ich fürchte ein geplantes Chaos.Von FOCUS-Online-Reporterin Sara Sievert 👓 Vollständige Meldung