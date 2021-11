06.11.2021 ( vor 15 Stunden )



Bitte kein „Blablabla“ mehr, sondern Gerechtigkeit im Kampf gegen die Klimakrise. Am Samstag fanden über 300 Demos in aller Welt anlässlich des COP26 statt. Bitte kein „Blablabla“ mehr, sondern Gerechtigkeit im Kampf gegen die Klimakrise. Am Samstag fanden über 300 Demos in aller Welt anlässlich des COP26 statt. 👓 Vollständige Meldung