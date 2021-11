07.11.2021 ( vor 4 Stunden )



In wenigen Tagen soll der Fahrplan für die neue Regierung stehen. Doch bei entscheidenden Themen wie der Verkehrs-, Klima-, Finanz- oder Sozialpolitik hakt es. Vor allem die Grünen geraten in Bedrängnis.