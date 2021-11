Ab morgen wird es teurer: Neuer Bußgeldkatalog tritt in Deutschland in Kraft Nach langen und zähen Verhandlungen tritt nun der der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Das Ziel ist, dass die höheren Strafen zu mehr Sicherheit im...

CHIP Online vor 2 Tagen - Computer Auch berichtet bei • kicker



Straßenverkehrsordnung: Höhere Bußgelder für Raser und Falschparker Berlin (dpa) - Ab Dienstag (9. November) müssen Verkehrssünder wie Raser und Falschparker mehr zahlen, wenn sie erwischt werden. Dann nämlich tritt nach einem...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland