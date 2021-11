09.11.2021 ( vor 1 Woche )



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) plädiert für eine 2G-Regelung im Freizeitbereich, also Zugangsbeschränkungen für alle, die nicht geimpft oder genesen sind. Er wünsche sich dazu eine gemeinsame Verständigung von Bund und Ländern, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf.