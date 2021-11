10.11.2021 ( vor 1 Woche )



Ein Solarschiff zur Überwachung und Probennahme in Berliner Gewässern wird derzeit in Elbe-Parey in Sachsen-Anhalt gebaut. Am Mittwoch wurde die feierliche Kiellegung, also der offizielle Baubeginn, in der Schiffswerft Bolle begangen, wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mitt 👓 Vollständige Meldung