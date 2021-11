12.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Der Außenpolitiker Norbert Röttgen will neuer CDU-Vorsitzender werden - und wünscht sich für den Fall seiner Wahl Franziska Hoppermann aus Hamburg als künftige CDU-Generalsekretärin. Der 56-jährige Bundestagsabgeordnete kündigte am Freitag seine Kandidatur für die Nachfolge von Parteichef Armin Lasc