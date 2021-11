12.11.2021 ( vor 4 Tagen )



Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts der Länder ruft Verdi am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik in den meisten Zentren für Psychiatrie auf. Verdi-Landeschef Martin Gross sagte am Freitag in Stuttgart, die Beschäftigten in den Gesundheitsberufen hätten schon vor Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts der Länder ruft Verdi am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik in den meisten Zentren für Psychiatrie auf. Verdi-Landeschef Martin Gross sagte am Freitag in Stuttgart, die Beschäftigten in den Gesundheitsberufen hätten schon vor Corona nicht das Gehalt be 👓 Vollständige Meldung