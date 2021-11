Doris B RT @derspiegel: Wegen steigender Neuinfektionen haben viele Bundesländer neue Corona-Maßnahmen erlassen. Während Baden-Württemberg fast übe… vor 26 Minuten Cryptnotiseur 🇳🇱🇪🇺⚡😎 RT @derspiegel: Wegen steigender Neuinfektionen haben viele Bundesländer neue Corona-Maßnahmen erlassen. Während Baden-Württemberg fast übe… vor 1 Stunde DER SPIEGEL Wegen steigender Neuinfektionen haben viele Bundesländer neue Corona-Maßnahmen erlassen. Während Baden-Württemberg… https://t.co/2jesNyOYNQ vor 1 Stunde HC Coronaregeln von 2G über 2G-Plus bis 3G In welchem Bundesland gilt jetzt was? Wegen steigender Neuinfektionen habe… https://t.co/0lbUE74p7x vor 6 Stunden AloisiaSydney Coronavirus: In welchem Bundesland gelten nun welche Regeln? vor 11 Stunden Pa...9 RT @Traumdisco: Berlin: Seit Montag gelten in der Hauptstadt umfangreiche 2G-Regeln. Es haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt beispi… vor 11 Stunden