18.11.2021 ( vor 14 Stunden )



Horst Seehofer will keine Geflüchteten von der polnisch-belarussischen Grenze in Deutschland aufnehmen. Polen sicherte er in dieser Krise deutsche Unterstützung zu. Horst Seehofer will keine Geflüchteten von der polnisch-belarussischen Grenze in Deutschland aufnehmen. Polen sicherte er in dieser Krise deutsche Unterstützung zu. 👓 Vollständige Meldung