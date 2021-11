19.11.2021 ( vor 6 Tagen )



Trotz einer vollständigen Corona-Impfung erkranken immer mehr Menschen an Covid-19. Impfdurchbrüche könnten in den nächsten Monaten häufiger vorkommen. Die Booster-Impfung soll nun Abhilfe schaffen. Trotz einer vollständigen Corona-Impfung erkranken immer mehr Menschen an Covid-19. Impfdurchbrüche könnten in den nächsten Monaten häufiger vorkommen. Die Booster-Impfung soll nun Abhilfe schaffen. 👓 Vollständige Meldung