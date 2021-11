US-Prozess: Freispruch für Kyle Rittenhouse

19.11.2021 ( vor 12 Stunden )



ist freigesprochen worden. Der damals 17-Jährige hatte in Kyle Rittenhouse ist freigesprochen worden. Der damals 17-Jährige hatte in Kenosha zwei Menschen erschossen und einen dritten schwer verletzt. Der Prozess galt als politisch extrem aufgeladen. Nach seinen tödlichen Schüssen in der US-Stadt Kenosha ist der damals 17-jährige Schütze Kyle Rittenhouse v 👓 Vollständige Meldung