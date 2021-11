20.11.2021 ( vor 52 Minuten )



In Portland gibt es Proteste gegen den Freispruch von In Portland gibt es Proteste gegen den Freispruch von Kyle Rittenhouse , der am Rande einer Black-Lives-Matter-Kundgebung zwei Menschen erschossen hatte. Demonstranten schlugen Fenster ein und griffen die Polizei an. 👓 Vollständige Meldung