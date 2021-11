21.11.2021 ( vor 6 Stunden )



Wie Tausende ihrer Landsleute aus dem Irak hatten sich die beiden Brüder Omar und Mohammed an die weißrussisch-polnische Grenze durchgeschlagen. Anders als Tausende ihre Landsleute schafften sie es bis nach Deutschland. Als ihr Vater in Bagdad davon erfuhr, schickte er ein Video, das ihnen bis heute peinlich ist.