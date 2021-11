22.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Inzidenz schießt weiter in die Höhe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wehrt sich gegen Kritik an der Begrenzung von Bestellmengen des Die Inzidenz schießt weiter in die Höhe. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wehrt sich gegen Kritik an der Begrenzung von Bestellmengen des Biontech -Impfstoffes. Alle Corona -News im Überblick. 👓 Vollständige Meldung