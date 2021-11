23.11.2021 ( vor 3 Stunden )



In Brandenburg müssen sich die Menschen in der Corona-Pandemie erneut auf einen Winter mit umfassenden Einschränkungen einstellen. Das Land verschärft nach einem Kabinettsbeschluss die Corona-Regeln. So wird es einen Teil- In Brandenburg müssen sich die Menschen in der Corona-Pandemie erneut auf einen Winter mit umfassenden Einschränkungen einstellen. Das Land verschärft nach einem Kabinettsbeschluss die Corona-Regeln. So wird es einen Teil- Lockdown für Ungeimpfte geben. Die 2G-Regel wird auf den Einzelhandel ausgewei 👓 Vollständige Meldung