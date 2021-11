24.11.2021 ( vor 8 Stunden )



Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist am Mittwoch leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwoch mit 218, 9 an. Am Dienstag hatte die Zahl bei 223, 2 gelegen, vor einer Woche bei 185, 5. Für ganz Deutschland nannte Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist am Mittwoch leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwoch mit 218, 9 an. Am Dienstag hatte die Zahl bei 223, 2 gelegen, vor einer Woche bei 185, 5. Für ganz Deutschland nannte 👓 Vollständige Meldung