drak kalas RT @RedaktionZack: Die Coronavirus-Variante Omikron ist offiziell in Österreich angekommen: “Im Gesundheitsministerium liegen jetzt sämtlic… vor 36 Minuten Ræ CN Covid erster Fall der Omikron Variante in Österreich, wir haben des nexte Level erreicht... vor 1 Stunde TAG24 NEWS München Auch in #Österreich: Gesundheitsministerium bestätigt ersten #Omikron-Fall. #CoronaDE https://t.co/zeSGaxbI8m https://t.co/G6Sa5QBJaj vor 1 Stunde Mario Gericke Erster Omikron-Fall in Österreich bestätigt https://t.co/y0apH4QzJv vor 1 Stunde Wien Erster Omikron-Fall in Österreich bestätigt - Süddeutsche Zeitung https://t.co/0Hq17TbjUT vor 1 Stunde Edith RT @RedaktionZack: Die Coronavirus-Variante Omikron ist offiziell in Österreich angekommen: “Im Gesundheitsministerium liegen jetzt sämtlic… vor 2 Stunden