Frankfurter Allgemeine Am Donnerstag wollen Bund und Länder über weitere #Corona-Maßnahmen beraten. Zur Debatte stehen: #2G-Pflicht im Ein… https://t.co/GLNzy7Lu3v vor 10 Sekunden Juergen Mayer 🏠 Angesichts der dramatischen Corona-Lage haben Bund und Länder am Dienstag über verschärfende Corona-Maßnahmen berat… https://t.co/4DW95u8XyH vor 1 Minute dieBasis Heidelberg. Das BVerfG hat die Büchse der Pandora geöffnet und nun kann es gar nicht schnell genug gehen. Eigentlich war die nä… https://t.co/4AdfpNVptm vor 4 Minuten 🇩🇪THE GOEBBELS REPORT🇩🇪 RT @SPIEGEL_EIL: EIL: Eigentlich war die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten erst für den 9. Dezember geplant. Nun wollen Bund und Lä… vor 11 Minuten vazquezz RT @NDRnds: Bund und Länder haben heute angesichts der sich zuspitzenden #Corona-Lage in Deutschland über weitere Maßnahmen beraten. Nieder… vor 11 Minuten TomTomMiro RT @SPIEGEL_EIL: EIL: Eigentlich war die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten erst für den 9. Dezember geplant. Nun wollen Bund und Lä… vor 27 Minuten