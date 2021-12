Neuer Landwirtschaftsminister - Erdogan-Feind, Fleisch-Rebell, Charismatiker: Özdemir ist vieles, aber nicht gewöhnlich

03.12.2021 ( vor 5 Tagen )

Er ist der erste Landwirtschaftsminister in Deutschland, der sich als Vegetarier bezeichnet: Cem Özdemir . In der Schule saß er am liebsten in der letzten Reihe, in der Politik lässt er keine Gelegenheit aus, die türkische Politik zu kritisieren. Aus dem zurückhaltenden Jugendlichen von einst ist ein Politiker geworden, der eines weiß: Es lohnt sich, aus der Deckung zu gehen.Von FOCUS-Online-Autor Stefan Groß-Lobkowicz