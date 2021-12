LVZ In einer Sondersitzung machen die Abgeordneten den Weg frei für eine neue #Corona-Verordnung mit… https://t.co/be8X8qcuk4 vor 41 Minuten mz-web.de Im Live-Stream: Sachsen-Anhalt stellt neue Corona-Maßnahmen vor https://t.co/E2NvSNfpXQ https://t.co/tvc6otWbjq vor 3 Stunden Roman Nuck RT @dnn_online: Neue Corona-Regeln in Sachsen: Das sind die Pläne https://t.co/DHgW1OHfa1 vor 3 Stunden DNN Neue Corona-Regeln in Sachsen: Das sind die Pläne https://t.co/KRvilceOVD vor 6 Stunden DNN Neue Corona-Regeln in Sachsen: Das sind die Pläne https://t.co/DHgW1OHfa1 vor 8 Stunden MDR SACHSEN-ANHALT Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist zum Sonntag weiter angestiegen. Ab Montag gilt eine neue Corona-Verordnun… https://t.co/cgFXeTPE8G vor 1 Tag