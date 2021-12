16.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Karl Lauterbach will, »dass mehr Impfstoff da ist, als abgerufen wird«. Im Bundestag will niemand neben der AfD sitzen. Und das beliebteste Passwort der Deutschen errät jeder Hacker. Das ist die Lage am Donnerstagabend. 👓 Vollständige Meldung