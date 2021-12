Bayern: Söder glaubt nicht mehr an absolute Mehrheiten für CSU Kann die CSU bei zukünftigen Landtagswahlen absolute Mehrheiten erzielen? Eine sich ändernde Demografie und ein breiteres Parteienspektrum sprechen dagegen,...

abendblatt.de vor 15 Stunden - Top





Söder glaubt nicht mehr an absolute Mehrheiten für die CSU Markus Söder glaubt nicht mehr an Ein-Parteien-Regierungen. Er sagt: „Absolute Mehrheiten nur noch in den Ländern, die Umgang mit Medienfreiheit wesentlich...

Augsburger Allgemeine vor 16 Stunden - Deutschland