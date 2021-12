Joeli RT @ChHaussmann: #Kontaktbeschränkungen auch für #Geimpfte und #Genesene https://t.co/nkWHyNcAMb via @derspiegel Sieht so aus als hätte #S… vor 42 Minuten Chris le Corby #Kontaktbeschränkungen auch für #Geimpfte und #Genesene https://t.co/nkWHyNcAMb via @derspiegel Sieht so aus als h… https://t.co/EhV1wJfNlk vor 43 Minuten Tian_A1 + Corona-News aktuell + : Anzahl der Intensivbetten im ersten [ https://t.co/onYIWy8y1T ] Il y a 6heures https://t.co/gG4H1pMqCi vor 51 Minuten Bärlauch Wieder nur Beschränkungen für den Privat- und Erholungsbereich geplant! Ganz nach dem Motto: Arbeitet um zu (Über-)… https://t.co/bCi7GaeRhG vor 1 Stunde Axel Buddenbaum Corona: Bund und Länder erwägen Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene https://t.co/VvBk4lD6VU https://t.co/zQA1D62L7a vor 1 Stunde junirio Und warum gelten diese Maßnahmen nicht sofort? Und sie sind natürlich scheiße, weil die gefährlichste Gruppe, die K… https://t.co/u6g9jJAWM6 vor 2 Stunden