21.12.2021 ( vor 1 Tag )



Die USA und die Nato werfen Russland vor, Zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. Die USA und die Nato werfen Russland vor, Zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammenzuziehen. Putin wiederum übt scharfe Kritik an den USA - und macht ihnen den gleichen Vorwurf. 👓 Vollständige Meldung