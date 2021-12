27.12.2021 ( vor 3 Stunden )



In den USA mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden, weil viele Mitarbeiter wegen Omikron in Quarantäne sind. Auch in Deutschland könnten durch die lange Quarantäne massenhaft Mitarbeiter ausfallen. Deshalb denkt die Bundesregierung nun über eine Anpassung der Regeln nach. 👓 Vollständige Meldung