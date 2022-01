Franz W.Winterberg Bundespräsident vor Wiederwahl: Wüst kritisiert Grünen-Votum für Steinmeier https://t.co/TsrsC1mrV3 via @derspiegel vor 1 Stunde Julian W. 💉💉💉 Hey Wüst! Der Umbruch in der deutschen Politik ist die Abwahl der CDU/CSU raus aus der Regierungsverantwortung. Nie… https://t.co/ejqLY36wPD vor 1 Stunde Doris B RT @SPIEGEL_alles: Die Grünen werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Wiederwahl unterstützen. CDU und CSU wollen über di… vor 1 Stunde Gnutiez https://t.co/TtMDm9Y6L0 spiegelonline hat eine Headline geändert. Bundespräsidenten-Wahl: Hendrik Wüst (CDU) krit… https://t.co/lAk7kuOsI0 vor 2 Stunden AloisiaSydney Bundespräsident: Union will über Frank-Walter Steinmeiers Wiederwahl beraten vor 2 Stunden Dirk Tenbrock RT @SPIEGEL_alles: Die Grünen werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Wiederwahl unterstützen. CDU und CSU wollen über di… vor 2 Stunden