Mehr als eine Million Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden in den USA in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Omikron ist längst die dominante Variante, auch der Durchschnitt der Ansteckungen in den vergangenen sieben Tagen ist ein Rekord.