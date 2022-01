Tilo Berner RT @ltwbw16: Auf die Idee, so etwas ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol rauszuhauen, muss man auch erst mal kommen. #FDP vor 9 Minuten Juliane Schäuble RT @Tagesspiegel: Joe Biden wählt ein Jahr nach dem Kapitol-Sturm deutliche Worte für das, was passiert ist. Die Gefahr aber ist nicht geba… vor 16 Minuten Tagesspiegel Joe Biden wählt ein Jahr nach dem Kapitol-Sturm deutliche Worte für das, was passiert ist. Die Gefahr aber ist nich… https://t.co/j6oSAgM5W8 vor 22 Minuten Irene Tobler RT @365Sherpas: Heute vor einem Jahr stand die Welt nach dem Sturm auf das #Kapitol unter Schock. @ARTEde hat die Ereignisse in einer eindr… vor 28 Minuten Sanne Erikson RT @rosaluxstiftung: Der Sturm auf das #Kapitol vor einem Jahr war ein Wendepunkt in der US-Geschichte. Wir sprechen am 11.1. bei #Ausnahme… vor 44 Minuten Kleine Zeitung Ein Jahr nach dem "Sturm auf das Kapitol" in Washington haben US-Präsident Joe Biden (79) von den Demokraten und se… https://t.co/o9cTuwVkjo vor 47 Minuten