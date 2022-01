10.01.2022 ( vor 1 Woche )

Der Landtag von Sachsen -Anhalt hat am Montagmittag eine Bombendrohung erhalten. Alle Menschen mussten das Gebäude verlassen. Die Polizei ist vor Ort, die Lage bleibt unklar. Das Hauptgebäude des Landtags von Sachsen-Anhalt ist am Montagmittag geräumt worden. Zuvor war über ein zentrales Postfach per